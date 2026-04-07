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Un’auto in sosta è stata distrutta da un incendio nella tarda serata di ieri a Dolianova. Le fiamme sono divampate poco dopo le 22 lungo la strada comunale Funtana Pirastu, nei pressi del cimitero, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.
Sul posto è intervenuta una squadra del Comando di Cagliari, che ha lavorato per domare il rogo ed evitare che potesse estendersi ad altre vetture o alle aree circostanti. Una volta spento l’incendio, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona.
Non si registrano persone coinvolte o ferite. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.