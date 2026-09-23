Quattro imbarcazioni sono state avvolte dalle fiamme nella notte a Porto Rotondo, nel porto di Punta Lada. L’allarme è scattato intorno all’1:30, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia con il supporto di due autobotti.

Le fiamme hanno interessato quattro barche, ma il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di evitare che il rogo si estendesse ad altre imbarcazioni presenti nell’area e ai pontili dove erano ormeggiate.

Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono iniziati gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio. Le cause sono ancora in corso di verifica.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Capitaneria di Porto, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.