Il prossimo appuntamento a Sassari per la microchippatura gratuita dei cani si terrà giovedì 18 dicembre presso l'ex circoscrizione in via Poligono, dalle 9 alle 11. Questa iniziativa, volta a contrastare il fenomeno del randagismo, è organizzata in collaborazione tra l’Asl Sassari – Dipartimento di Prevenzione, Struttura Semplice Dipartimentale Anagrafe canina e Randagismo e il settore all’Ambiente del Comune di Sassari.



Non è richiesta alcuna prenotazione e verranno accettati fino a 40 cani in base all'ordine di arrivo, con priorità per i residenti o domiciliati a Sassari. Gli animali devono essere esenti da pulci, zecche o altri parassiti, mentre i cani di taglia grande o potenzialmente aggressivi devono indossare la museruola.



Ogni proprietario può presentare al massimo 4 cani per la microchippatura al fine di gestire le numerose richieste. Eventuali animali aggiuntivi potranno essere microchippati alla fine della sessione solo se ci saranno microchip disponibili. Il microchip è un piccolo dispositivo che consente l'identificazione dell'animale e del proprietario, garantendo il ritrovamento dell'animale in caso di smarrimento o furto, conformemente alla legge.



Per informazioni aggiuntive è possibile contattare canilecomunale@comune.sassari.it o chiamare il numero 079279630.