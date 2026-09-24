Il prossimo appuntamento a Sassari per la microchippatura gratuita dei cani si terrà mercoledì 30 settembre presso l'ex circoscrizione in via Poligono, dalle ore 9 alle 11. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'Asl Sassari - Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Randagismo e Anagrafe Animale da Compagnia e il settore Ambiente del Comune di Sassari, nell'ambito della lotta al randagismo. Non è richiesta alcuna prenotazione e verranno accettati 40 cani in base all'ordine di arrivo, con priorità per i residenti o domiciliati a Sassari.

I cani partecipanti dovranno essere privi di parassiti e, nel caso di cani di taglia grande o potenzialmente aggressivi, dovranno indossare una museruola. I proprietari devono portare con sé un documento d'identità, il codice fiscale e la scheda anagrafica canina compilata fronte-retro, disponibile sul sito del Comune di Sassari nella sezione "Ambiente".

Al fine di gestire le numerose richieste, ogni titolare potrà presentare al massimo 4 cani per la microchippatura. Gli animali aggiuntivi potranno essere microchippati alla fine della sessione solo se saranno ancora disponibili microchip.

Il microchip, obbligatorio per legge, consente di identificare l'animale e il suo proprietario, facilitando il ritrovamento in caso di smarrimento o furto.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a canilecomunale@comune.sassari.it o chiamare il numero 079279630.