Veri e propri momenti di paura, ma fortunatamente con un lieto fine la storia del piccolo Jolly, grazie all'intervento della Polizia di Stato. Alcuni giorni fa il cagnolino protagonista di questa vicenda si è allontanato da casa a Brescia, finendo per spingersi un po' troppo lontano.

Come hanno spiegato attraverso i propri canali social, gli agenti della Questura di Brescia lo hanno trovato durante la notte, solo e impaurito, decidendo quindi di prendersi cura di lui in attesa di poterlo riconsegnare alla sua famiglia. Un po' d'acqua, tanta pazienza e qualche coccola sono bastati a tranquillizzare Jolly, che ha così trascorso il resto della notte in sala operativa, circondato dalle attenzioni dei suoi nuovi amici in divisa.

Poi, finalmente, il momento più bello: al mattino Jolly è potuto tornare tra le braccia del suo proprietario, sano e salvo.

Una notte decisamente movimentata per il curioso quattro zampe, conclusa nel migliore dei modi grazie all'attenzione e alla disponibilità degli agenti, che hanno deciso di non voltarsi dall'altra parte.