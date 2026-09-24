Un finanziamento di quattro milioni di euro è stato destinato per supportare la formazione dei giovani sardi e guidarli verso una carriera altamente specializzata nel settore aeronautico.

L'iniziativa, promossa dall'Assessorato del Lavoro e gestita dall'ASPAL tramite l'Avviso Manutentori Aeronautici, ha aperto le candidature. Il programma prevede l'erogazione di voucher individuali fino a 30 mila euro per coprire i costi della formazione necessaria per ottenere la Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA - Parte 66), un titolo riconosciuto a livello europeo.

"Con questa misura vogliamo offrire ai nostri giovani un'opportunità concreta e di alto profilo in un settore fortemente dinamico e in continua espansione - dichiara l'assessora regionale del Lavoro Desirè Manca -. La manutenzione aeronautica richiede competenze tecniche ad alta specializzazione, oggi straordinariamente ricercate dal mercato del lavoro a livello globale. Mettiamo in campo risorse importanti per fare in modo che le ragazze e i ragazzi della Sardegna possano accedere a percorsi di alta formazione, spesso molto onerosi, abbattendo le barriere economiche e permettendo loro di costruirsi un futuro professionale solido e qualificato".

Il buono formativo potrà coprire fino a 30mila euro di costi per il percorso di formazione, inclusi viaggio, vitto e alloggio per corsi al di fuori della regione. I requisiti per presentare domanda includono un'età compresa tra 18 e 31 anni, stato di disoccupazione con DID attiva, residenza in Sardegna da almeno 12 mesi, diploma di scuola superiore, ISEE non superiore a 40 mila euro e competenza linguistica in inglese di almeno livello B1.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2026 alle ore 23:59 del 2 novembre 2026, attraverso la piattaforma ASPAL, con autenticazione mediante SPID, CIE, CNS o altro sistema di identità digitale previsto. Il nuovo portale per la presentazione delle candidature è disponibile all'indirizzo: avvisi.aspalsardegna.it.