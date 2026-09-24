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La Protezione Civile regionale ha confermato anche per la giornata di domani, venerdì 25 settembre 2026, il livello “Medio” per il rischio di incendio nella zona di Cagliari.
La pericolosità è indicata con il colore “Giallo”, secondo quanto riportato nel nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale.
In caso di innesco, le condizioni previste sono tali che l'evento, se affrontato tempestivamente, può essere contrastato attraverso il dispiegamento delle forze ordinarie di terra, eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione.
Il livello di allerta confermato riguarda quindi la giornata di venerdì 25 settembre, con rischio classificato come medio.