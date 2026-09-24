Il professore ordinario di fisica sperimentale presso la Scuola Normale Superiore e associato dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Giovanni Losurdo, è stato designato come coordinatore delle attività di ricerca e sviluppo per l'Einstein Telescope, il progetto europeo volto a creare un osservatorio di terza generazione per le onde gravitazionali.

Losurdo, in qualità di coordinatore R&S dell'Einstein Telescope, avrà il compito di identificare le priorità e le attività necessarie per completare lo sviluppo tecnologico dell'osservatorio. Sarà responsabile anche di facilitare la comunicazione tra gruppi scientifici, enti finanziatori, infrastrutture di ricerca e imprese.

L'Italia è in lizza per ospitare questa nuova importante infrastruttura scientifica in Sardegna, nella zona della miniera dismessa di Sos Enattos. Con questa nomina, Losurdo entra a far parte del comitato esecutivo della Collaborazione Einstein Telescope, che conta più di 2.108 scienziati provenienti da 306 istituzioni di 35 Paesi.

Riconosciuto come figura di spicco nella ricerca sulle onde gravitazionali, Losurdo è stato attivo nello sviluppo di Virgo sin dagli anni Novanta, il quale rappresenta l'unico interferometro europeo all'interno della rete globale di osservatori gravitazionali. Ha guidato come project leader Advanced Virgo dal 2009 al 2017, sovraintendendo alle attività di ricerca, sviluppo e costruzione del rivelatore di seconda generazione; in seguito ha ricoperto il ruolo di portavoce della Collaborazione Internazionale Virgo. Inoltre, ha contribuito sin dalle fasi iniziali agli studi e alla progettazione dell'Einstein Telescope.