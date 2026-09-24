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Paura a Salerno dove ieri, mercoledì 23 settembre 2026, una ragazza italiana di circa 20 anni è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola nel centro storico.
La giovane, secondo quanto ricostruito finora, è stata ferita con un coltello e, dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.
A dare l'allarme è stato un passante, che ha richiesto i soccorsi.
Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia, impegnata a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a identificare il responsabile.