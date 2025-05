L'importanza dell'igiene delle mani va oltre la semplice pratica meccanica: è un atto di cura e responsabilità verso se stessi, i pazienti e la comunità. Per celebrare la Giornata mondiale dell'igiene delle mani, l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari organizza un incontro speciale dal titolo "Igiene delle mani, guanti e coscienza professionale: la responsabilità oltre il contatto".

Questo evento rientra nelle azioni messe in atto per contrastare le infezioni correlate all'assistenza, in linea con il Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025.Il motto scelto per l'occasione, "Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre", sottolinea l'importanza di non sostituire mai il lavaggio delle mani con l'uso dei guanti. Solo l'igiene delle mani eseguita correttamente e nei momenti opportuni può effettivamente ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni, dimostrando che si tratta di una scelta consapevole più che di un semplice dettaglio.

Durante l'incontro verranno presentati i risultati di un progetto pilota sull'igiene delle mani rivolto ai pazienti ricoverati, realizzato in collaborazione con la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva. Questa iniziativa coinvolge diversi reparti dell'Aou di Sassari e ha l'obiettivo di sensibilizzare sia il personale sanitario che i pazienti sull'importanza dell'igiene delle mani, promuovendo una cultura della sicurezza condivisa e consapevole.La giornata includerà anche una mostra fotografica intitolata "Cinque scatti per raccontare la cura", che si terrà presso gli ingressi principali dell'Azienda. Venti immagini illustreranno l'intensità e l'umanità della cura, invitando gli spettatori a riflettere sul valore di azioni apparentemente semplici come lavarsi le mani.

Inoltre, saranno premiati i reparti e i servizi che hanno partecipato a un contest fotografico promosso dal Gruppo Igiene mani del CICA. Le fotografie, scattate dal personale sanitario, comunicano un messaggio di attenzione, impegno e protezione, contribuendo a rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione in ambito ospedaliero.All'evento parteciperanno il rettore dell'Università di Sassari, la direzione strategica dell'Aou di Sassari e rappresentanti degli Ordini professionali, dei Medici e degli Infermieri, evidenziando l'importanza e la vasta adesione all'iniziativa.