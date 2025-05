Guida in stato di ebbrezza: come riferiscono i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Dolianova, che hanno concluso le indagini sul terribile incidente stradale mortale avvenuto il 19 aprile scorso sulla Strada Statale 466 a Serdiana, il conducente della moto coinvolta è stato denunciato con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

I FATTI

Poco dopo le sei del mattino del 19 aprile, una moto di grossa cilindrata con a bordo due persone e diretta verso Monastir, ha perso il controllo all'altezza del chilometro 9+700, finendo la sua corsa contro un cartello stradale. Nel tragico impatto, il passeggero di 37 anni, residente a Quartu Sant'Elena, è stato catapultato a terra ed è morto sul colpo; il conducente, suo coetaneo e anch'egli residente a Quartu, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Brotzu" di Cagliari.

Nelle prime fasi dell'indagine, le autorità giudiziarie hanno ordinato il sequestro della moto e l'esecuzione di test tossicologici sul conducente. I risultati dei test, come riferiscono i Carabinieri, hanno indicato un tasso alcolemico di 1,87 g/l, molto al di sopra del limite consentito. Sulla base di queste evidenze, insieme alle indagini svolte dalla polizia militare, il motociclista è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La Procura della Repubblica di Cagliari valuterà ora quali provvedimenti adottare.