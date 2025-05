Una serata di preghiera, memoria e impegno civile è quella promossa dalla Parrocchia di Santa Sabina e dal Comune di Pattada per venerdì 16 maggio. La comunità si ritroverà per una fiaccolata in memoria di Marco Mameli, il giovane 22enne di Ilbono ucciso a coltellate nella notte del 1° marzo in via Santa Cecilia a Bari Sardo, ucciso e di tutte le vittime della violenza, con l’intento di lanciare un messaggio forte: “Per non dimenticare”.

Alle ore 19 si terrà la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del Carmelo, presieduta dal vescovo Corrado Melis. A seguire, alle 19:30, partirà la fiaccolata per le vie del paese, un momento di raccoglimento e riflessione collettiva per ricordare Marco e affermare con fermezza il rifiuto di ogni forma di violenza.

Il corteo partirà dalla Chiesa del Carmelo e attraverserà via Marconi, via Umberto, via Roma, via Fermi e via Aldo Moro, con conclusione davanti alla Madonnina, nei pressi di Concas.

Un’iniziativa aperta a tutti, per testimoniare affetto, solidarietà e l’impegno di un’intera comunità a favore del rispetto, della giustizia e della non violenza.