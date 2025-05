Aveva un modo di fare sospetto per le strade di Olbia, così un giovane del posto stato fermato dai Carabinieri della Sezione Operativa e il suo comportamento nervoso ha fatto procedere i militari a una perquisizione, prima personale e successivamente domiciliare.

L'accaduto durante il primo pomeriggio di mercoledì 30 aprile, quando i Carabinieri, durante un normale controllo del territorio urbano, hanno bloccato il giovane, già noto alle autorità per reati in materia di spaccio.

Nel suo appartamento sono stati trovati 66 grammi di cocaina, 57 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altri strumenti per il confezionamento della droga, insieme a 10.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e portato al carcere di Nuchis in attesa dell'udienza di convalida presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania.