Il primo weekend di maggio si caratterizza per forti contrasti meteorologici. Dopo una giornata di sabato calda e soleggiata, con temperature estive che raggiungono i 34 gradi, ci si aspetta un cambiamento già a partire dalla domenica 4 maggio. Questo è quanto riferito dal meteorologo Mattia Gussoni del sito www.iLMeteo.it, il quale sottolinea che il sabato è dominato da un promontorio anticiclonico di origine africana che porta cieli sereni e temperature eccezionalmente alte, con punte di 28-30 gradi nella Pianura Padana, nel Centro Italia e in Puglia, e addirittura 33-34 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Mentre, nella giornata di domenica, l'anticiclone africano inizierà a indebolirsi, lasciando spazio a correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa.

"Queste infiltrazioni - spiega Gussoni - porteranno alla formazione di temporali localmente intensi, inizialmente sulle Alpi e in Sardegna, in rapida estensione poi alle anche alte pianure del Nord. Vista la tanta energia potenziale in gioco, con alti tassi di umidità nei bassi strati dell'atmosfera, non escludiamo la possibilità di locali grandinate". Anche Liguria, Toscana e alto Lazio saranno interessate da piogge sparse, e in serata i fenomeni raggiungeranno anche alcune zone del basso Tirreno. La prossima settimana sarà caratterizzata da un peggioramento più deciso, con il ritorno di piogge diffuse, temporali frequenti e un calo delle temperature

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata do oggi, sabato 3 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta dalla nottata.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa meridionale.

Previsioni per domani, domenica 4 maggio

Cielo prevalentemente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte con deboli precipitazioni isolate, anche con locali rovesci o temporali. Ampie schiarite dal pomeriggio a partire dal settore occidentale.

Temperature: minime in aumento, massime stationarie o localmente in lieve diminuzione.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da quelli occidentali con locali rinforzi moderati sul settore nord-occidentale.

Mari: poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Previsioni per lunedì 5 maggio

Cielo prevalentemente nuvoloso e non si escludono isolate precipitazioni deboli sul settore nord-occidentale.

Temperature: in diminuzione in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati da ovest sud-ovest in rinforzo nelle ore centrali della giornata.

Mari: mossi, localmente molto mossi sul settore occidentale.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Per mercoledì si prevede invece una progressiva attenuazione dei fenomeni. Le temperature tenderanno a un lieve calo martedì mentre rimarranno stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi nella giornata di mercoledì. I mari saranno mossi, o localmente mossi sul settore occidentale, con moto ondoso in progressiva attenuazione principalmente sul settore orientale.