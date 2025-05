Il fratellino di 7 anni avrebbe cercato di impedire alla madre 40enne di gettare la sorellina di sette mesi dalla terrazza, causandone la morte, nel cuore del centro storico di Misterbianco, in provincia di Catania. Come informa Catania Today, il figlio maggiore della donna, ora indagata per omicidio volontario della bimba, sarebbe stato un testimone oculare dell'atto.

"Mamma che stai facendo?", le avrebbe anche detto il bimbo, dopo aver notato il comportamento preoccupante della madre. L'indagine condotta dalla Procura di Catania per omicidio volontario aggravato, come riporta il quotidiano, avrebbe evidenziato che il gesto sarebbe stato motivato dai problemi di vulnerabilità psicologica della donna, accentuati da una presunta depressione post partum che l'avrebbe portata a "rifiutare la bambina". La 40enne sarebbe stata seguita, nell'ultimo periodo, da un amministratore di sostegno assegnatole dal Tribunale di Catania.

In casa, durante quel tragico pomeriggio dello scorso mercoledì 30 aprile, sarebbero stati presenti il padre dei bambini, la nonna e una zia materna. La donna di 40 anni avrebbe approfittato di un breve momento di distrazione dei parenti, che avrebbero cercato di non lasciarla mai da sola con la bambina, per compiere il gesto drammatico. L'unico che si sarebbe accorto di ciò che stava accadendo sarebbe stato il bambino che avrebbe cercato, senza successo, di fermarla.

Durante l'interrogatorio per la convalida del suo arresto condotto dai carabinieri di Misterbianco e della compagnia Fontanarossa, come riporta Catania Today, la donna avrebbe risposto alle domande del giudice e avrebbe ammesso la propria colpevolezza.

I FATTI

La piccola di soli sette mesi, Maria Rosa, è tragicamente morta dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio in via Marchese, al civico 93 a Misterbianco. Le autorità ritengono che la madre, una donna di 40 anni, abbia lanciato la sua stessa figlia dal balcone. I carabinieri del comando provinciale di Catania sono intervenuti dopo essere stati chiamati dai residenti della zona e hanno portato la madre in caserma per ulteriori indagini. Nonostante i soccorsi tempestivi da parte dei passanti e del personale medico del 118, la piccola non ha resistito alle ferite riportate. È stato confermato che la bambina è deceduta prima di arrivare in ospedale a Catania. Al momento, la madre è stata fermata dalle autorità e condotta in caserma per accertamenti.