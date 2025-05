Circa 60 chili di molluschi bivalvi privi dei requisiti di tracciabilità sono stati scoperti a Cagliari durante un controllo della Polizia Locale e la Guardia Costiera, supportate dai Carabinieri della Compagnia locale, su un venditore ambulante di prodotti ittici lungo via Is Mirrionis, il quale avrebbe cercato di ostacolare l'ispezione.

L'ambulante ha ricevuto una multa di 1500 euro e i prodotti sono stati sequestrati. Inoltre, la Polizia Locale ha sanzionato il venditore per mancanza di autorizzazioni commerciali e per non avere copertura assicurativa per il furgone utilizzato.

Le attività di controllo per contrastare il commercio irregolare di prodotti ittici proseguono per garantire la regolarità del settore della pesca.