Chiaramonti celebra una nuova centenaria: la signora Maria Maddalena Mannoni ha raggiunto l’importante traguardo presso la comunità alloggio Le Rondini di Chiaramonti. Con lei e la sua famiglia anche il sindaco Luigi Pinna, che l'ha omaggiata con un riconoscimento speciale, il parroco Angelo Farina e la dottoressa Francesca Scanu.

Maddalena ha ricevuto l’abbraccio affettuoso della comunità in un giorno di festa e gioia. Nata il 9 giugno 1925, la neo centenaria ha attraversato un secolo di storia con la forza silenziosa delle donne di un tempo. Come ha ricordato il nipote nel discorso letto durante la festa: “Ha dovuto affrontare le difficoltà della vita da ragazza di campagna, accudendo il bestiame e lavorando la terra, rischiando anche di morire annegata nell’attraversamento di un fiume in piena”.

Sacrificio, passione e abnegazione: oggi è la “nonnina” di Chiaramonti, la più anziana della struttura e una preziosa custode di memoria, sacrificio e dignità. “Un sentito ringraziamento alla Cooperativa Sociale Insieme, alla referente Carla Sotgiu e a tutto il personale che ogni giorno si prende cura di lei con affetto e dedizione”, si legge in una nota del Comune.