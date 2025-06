Avrebbe rubato profumi in un centro commerciale e, per guadagnarsi la fuga, avrebbe spintonato un cliente che cercava di fermarlo. Per questo motivo un 23enne senegalese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina impropria a Samassi.

I fatti si sono verificati nelle ultime ore di ieri all’interno di un noto esercizio commerciale della zona. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe prelevato alcuni flaconi di profumo e tentato di allontanarsi senza pagarli. Intervenuto per bloccarlo, un sessantenne residente sarebbe stato spinto con violenza, senza però riportare ferite.

L’allarme è scattato immediatamente e, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Serramanna, supportati dai colleghi di Villasor e Furtei, il fuggitivo è stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria del paese. Qui avrebbe cercato di disfarsi della merce rubata, nascosta tra i cespugli poco distanti.

Fermato e perquisito, sarebbe stato trovato in possesso anche di un grammo di marijuana, detenuto per uso personale. Per questo è stato segnalato alla Prefettura. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla titolare del negozio. Il 23enne è stato condotto in Tribunale a Cagliari per il giudizio con rito direttissimo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.