Si è spento per sempre durante il sonno, in un giorno di giugno, Angelo Pasca, ragazzo dal cuore d’oro di Sassari. Per tutti era “Angelino”: amico fidato su cui poter sempre contare, lavoratore puntuale e preciso.

È mercoledì 11 giugno, Angelino non si presenta a lavoro senza alcun avviso. La preoccupazione della famiglia, dei colleghi e degli amici, a cui non risponde al telefono, si trasforma in allarme. Angelino è morto nel sonno, senza disturbare nessuno, in silenzio, così come sempre ha fatto nel corso della sua vita con i suoi modi gentili e garbati.

Fino a qualche giorno fa, in occasione della manifestazione Primavera nel cuore della Sardegna, organizzata dalla Camera di commercio di Nuoro, Angelino aveva preso parte con entusiasmo all’iniziativa, accompagnando Sardegna Live in un viaggio tra i paesi dell’Ogliastra e della Baronia. Per lui non era un impegno, ma un piacere: amava incontrare le persone, conoscere le bellezze dei luoghi, valorizzare il lavoro degli artigiani accanto al suo amico di sempre Mino. La sua presenza non passava inosservata e i tanti apprezzamenti ricevuti confermavano quanto amore e dedizione sapesse mettere in ogni esperienza che viveva.

Quelle che stiamo attraversando sono giornate di grande dolore. Il silenzio rende il cuore pesante e triste.

In un forte abbraccio tutta la squadra di Sardegna Live si unisce ai familiari di Angelino.

Grazie per l’amicizia e il tempo che ci hai dedicato.