Circa 8mila persone identificate, oltre 2.700 veicoli controllati, 28 persone denunciate e 5 arrestate: si tratta del bilancio dell'attività, svolta durante la stagione estiva, dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, fortemente impegnata nei mesi appena trascorsi per garantire legalità, sicurezza e ordine pubblico.

Un'attività particolarmente intensa, considerando l'ampia giurisdizione del Commissariato, l'elevato numero di residenti e il massiccio afflusso turistico che ha interessato il territorio. Lo straordinario sforzo operativo dei poliziotti ha contribuito, secondo quanto riferito dalla Questura, a garantire a cittadini e visitatori un'estate serena e all'insegna del rispetto delle regole.

La costante attenzione dedicata al controllo del territorio ha comportato un tangibile innalzamento della percezione di sicurezza. Grazie a un'azione strategica e mirata, inoltre, si è registrata, in continuità con il trend dello scorso anno, una drastica riduzione dei reati predatori nelle spiagge e nelle aree periferiche della città.

Nel corso della stagione sono stati predisposti complessi e articolati dispositivi di prevenzione, con l'impiego delle Squadre Volanti, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, delle unità cinofile e delle U.O.P.I. (Unità Operative di Primo Intervento).

Oltre 8mila le persone identificate

Tra le operazioni di maggior rilievo condotte durante l'estate figurano quelle finalizzate al contrasto delle attività illecite legate alle sostanze stupefacenti. A seguito di numerosi appostamenti e pedinamenti, gli agenti hanno proceduto, in tempi diversi, all'arresto in flagranza di reato di tre cittadini ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività investigative hanno consentito, secondo la Polizia, di interrompere un importante canale di approvvigionamento della sostanza illecita destinata al consumo locale.

Furti sulle auto nei parcheggi dei lidi

Sul fronte dei reati contro il patrimonio, all'inizio dell'estate sono stati denunciati due soggetti ritenuti responsabili di furti su auto nelle aree di parcheggio dei lidi algheresi.

Nei confronti dei due è stata successivamente adottata la Misura di Prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio del Questore, che ha consentito l'allontanamento dei denunciati dal territorio catalano.

A queste misure se ne sono aggiunte ulteriori, mentre sono attualmente in fase di valutazione da parte del Questore della Provincia di Sassari, quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, altre quattro Misure di Prevenzione.

Tra queste figura, in particolare, una proposta di DACUR (c.d. Daspo urbano) nei confronti di un soggetto pluripregiudicato locale, coinvolto in diversi episodi di violenza e minaccia consumati all'interno di vari esercizi pubblici cittadini.

Controlli nei locali pubblici

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'attività di Polizia Amministrativa, attraverso controlli preventivi e mirati su numerosi locali commerciali e strutture ricettive, oltre che su discoteche e locali notturni.

Al termine delle verifiche, in alcuni casi sono state elevate sanzioni amministrative e adottate misure finalizzate alla prevenzione e alla repressione di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tra gli interventi figura anche la chiusura di un noto locale notturno che operava senza le previste autorizzazioni e condizioni di sicurezza.

L'approccio adottato dalla Polizia di Stato, volto al ripristino della legalità, ha consentito, secondo quanto sottolineato dal Commissariato, di tutelare residenti, turisti ed esercenti che operano nel rispetto delle regole.