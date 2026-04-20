Le nuove reti idriche in via Deffenu e via Masala a Sassari sono state attivate da Abbanoa, che sta portando avanti il progetto di miglioramento delle infrastrutture idriche in città. Questo intervento prevede la sostituzione completa di più di 7 chilometri di condotte, nell'ambito dell'appalto per la riduzione delle perdite idriche e l'ottimizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna.

L'investimento complessivo di 42 milioni di euro, provenienti dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, include una quota significativa destinata a Sassari, pari a oltre 6,6 milioni di euro. Il 21 aprile, i tecnici di Abbanoa hanno attivato le due nuove condotte nelle vie Deffenu e Masala, con un'operazione che ha comportato l'interruzione temporanea dell'erogazione idrica nella zona interessata.

Durante i lavori, che sono stati completati entro le previsioni entro le 21:00, si sono registrati cali di pressione e brevi interruzioni nei quartieri di San Giuseppe, San Paolo, Monserrato, Rizzeddu e Porcellana Alta. Tuttavia, una volta terminato l'intervento, il servizio idrico è stato ripristinato a pieno regime per tutti i residenti.

"Sono state programmate - fa sapere Abbanoa in una nota - tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni".