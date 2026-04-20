Ci sono sviluppi nelle indagini riguardanti la tragica morte di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni trovato senza vita nel garage del condominio in cui risiedeva a Vasto, in provincia di Chieti. Il padre della vittima è stato infatti fermato dai Carabinieri dopo un prolungato interrogatorio in caserma.

Il ritrovamento del corpo di Andrea è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 19 apre 2026, quando i genitori della vittima hanno dato l'allarme e chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul luogo sono giunti immediatamente carabinieri, polizia locale e operatori del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul corpo del ragazzo sono state riscontrate ferite da taglio.

Nel frattempo, la Procura di Vasto, responsabile delle indagini, ha ordinato l'esecuzione dell'autopsia sul corpo di Andrea, prevista per mercoledì 22 aprile.