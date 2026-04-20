Dramma durante la Granfondo Torino, dove due ciclisti di 61 e 67 anni hanno perso la vita a causa di arresti cardiaci accusati nella parte conclusiva della corsa.

I malori si sono verificati nel tratto compreso tra Chieri e Pino Torinese, negli ultimi chilometri del percorso lungo 113 chilometri e con un dislivello positivo di quasi 2.000 metri, particolarmente impegnativo anche per atleti esperti.

Il primo ciclista, di 67 anni, è stato soccorso immediatamente dal personale sanitario presente lungo il tracciato grazie ai mezzi di supporto della manifestazione. Poco dopo, un secondo partecipante, di 61 anni, ha accusato un analogo malore ed è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso.

Nonostante la rapidità degli interventi, per entrambi non c’è stato nulla da fare.

La Granfondo Torino è una manifestazione ciclistica amatoriale che ogni anno richiama centinaia di partecipanti, offrendo percorsi di diversa difficoltà sulle colline del torinese. L’evento prevede un articolato dispositivo di sicurezza sanitaria, con presidi medici e mezzi di soccorso dislocati lungo il percorso.