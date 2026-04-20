Una serata tra amici in un locale della movida di Pavia si è trasformata in una tragedia, lasciando un giovane di 25 anni, Gabriele Vaccaro, originario di Favara in provincia di Agrigento, morto a causa di una profonda coltellata al collo.

Dopo l'aggressione nel parcheggio dell'area Cattaneo, la Polizia ha portato tre ragazzi, uno dei quali minorenne, in questura per interrogarli. Al momento non sono state prese misure contro di loro, ma gli agenti starebbero valutando la situazione basandosi su testimonianze e video delle telecamere presenti nella zona.

L'omicidio, avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, potrebbe essere scaturito, secondo alcune fonti riportate da Ansa, da una lite per una questione legata a una ragazza. Gabriele e i suoi amici si sono scontrati con un altro gruppo di giovani vicino al locale dove avevano trascorso la serata, con la situazione che si è fatta tesa. L'aggressione è avvenuta durante una discussione nei pressi della colonnina per il pagamento del parcheggio, con Gabriele colpito al collo, un colpo che si è rivelato mortale. Uno dei suoi amici è stato ferito lievemente all'addome ed è attualmente ricoverato in ospedale.

Gabriele, che inizialmente non sarebbe parso ferito gravemente, è stato portato a casa di un amico a Pavia, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, tanto da richiedere l'intervento del 118 e il trasporto d'urgenza all’ospedale, dove purtroppo è deceduto durante un intervento chirurgico. Le indagini proseguono con l'interrogatorio degli amici della vittima e l'analisi delle registrazioni delle telecamere per identificare gli aggressori.