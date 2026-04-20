Un 25enne è stato denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia, con l'accusa di fuga a seguito di intimazione all’alt e guida in stato di ebbrezza alcolica.

La vicenda si è verificata durante la notte scorsa lungo via Nazionale, dove i militari erano impegnati in un posto di controllo nell’ambito delle consuete attività di prevenzione e sicurezza stradale. Alla vista della pattuglia che gli intimava l’alt, il giovane avrebbe invece accelerato nel tentativo di sottrarsi ai controlli, dando origine a un breve inseguimento.

La fuga si è conclusa pochi minuti dopo, nei pressi della rotatoria della zona industriale, dove il conducente, a causa dell’alta velocità e delle condizioni psicofisiche alterate, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro alcuni manufatti e fioriere dell’arredo urbano, provocando danni materiali. Nell’impatto non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato assistenza al conducente, apparso fin da subito in evidente stato di alterazione. Sottoposto ad accertamento etilometrico, il 25enne è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo ai fini della successiva confisca.