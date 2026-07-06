È stato arrestato dai Carabinieri con la pesantissima accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria convivente un pensionato 66enne, residente nell’hinterland di Cagliari.

L’accaduto durante le prime ore del mattino di oggi, lunedì 6 luglio 2026, a seguito di una segnalazione giunta al 112. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Pirri, durante un servizio di controllo del territorio.

Secondo quanto ricostruito, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, l’uomo avrebbe colpito la donna con un bastone in legno, provocandole una ferita alla testa. L’aggressione, secondo gli accertamenti preliminari, come riferiscono i militari, non si tratterebbe di un episodio isolato.

I militari hanno rintracciato rapidamente il 66enne presso l’abitazione e, valutata la situazione, lo hanno dichiarato in stato di arresto.

La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu, dove è stata medicata e sottoposta ad accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.