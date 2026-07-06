Circa settanta persone e oltre quaranta veicoli, tra auto e ciclomotori, sono stati controllati nel corso della giornata di ieri, domenica 5 luglio 2026, e per gran parte della notte, dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto delle Stazioni di Monserrato e Sestu e del personale della Sezione Radiomobile.

I militari hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nell’hinterland cagliaritano, finalizzato alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa e al contrasto delle violazioni al Codice della Strada.

A Selargius, nel corso di un posto di controllo, i militari hanno intimato l’alt a due giovani a bordo di un motorino, che anziché fermarsi hanno accelerato dandosi alla fuga tra le vie del centro abitato, percorrendo anche tratti in contromano. I Carabinieri hanno seguito a distanza il mezzo, attivando nel frattempo ulteriori pattuglie che sono riuscite a bloccare i fuggitivi senza conseguenze per la circolazione.

I due giovani sono stati successivamente identificati: un minorenne alla guida e un maggiorenne a bordo. La perquisizione personale, del mezzo e del domicilio ha portato al sequestro, a carico del solo maggiorenne, di circa 13 grammi di hashish, oltre 100 euro in contanti ritenuti compatibili con attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

Al termine delle procedure, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, il minorenne è stato riaffidato ai genitori, mentre il maggiorenne è stato invece posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.