Le ultime piogge sulla Sicilia saranno seguite dall'arrivo dell'alta pressione delle Azzorre, portando tempo stabile e soleggiato in tutta Italia all'inizio della prossima settimana.

Tuttavia, secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, mercoledì 16 è atteso un nuovo peggioramento. Domenica 13 settembre le piogge si concentreranno sulla Sicilia centro-orientale, coinvolgendo Enna, Caltanissetta, Catania e il versante tirrenico messinese. Nel resto d'Italia, la pressione atmosferica aumenterà con cieli sereni in gran parte del Paese. Le temperature torneranno alla norma o leggermente sopra, con massime di 29/30°C a Firenze e Roma.

A partire da lunedì 14 settembre, l'Anticiclone delle Azzorre si estenderà verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo, garantendo condizioni stabili e soleggiate. Questo porterà un clima temperato grazie alle correnti oceaniche, diverso dalle masse d'aria calde africane degli ultimi tempi.

Tuttavia, questa stabilità sarà breve, poiché modelli prevedono l'arrivo di una perturbazione dal Nord Europa a partire da mercoledì 16 settembre, portando nuove condizioni atmosferiche avverse nelle regioni settentrionali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 13 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Venti: a regime di brezza.

Mari: da mossi a poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 14 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: da mossi a poco mossi.

Previsioni per la giornata di martedì 15 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: da mossi a poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso con locali addensamenti. Le temperature saranno stazionarie mercoledì e in leggero calo giovedì. I venti soffieranno deboli con componente occidentale in rinforzo. I mari saranno mossi con moto ondoso in aumento.