Sono in fase di conclusione le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio di vegetazione che ha interessato l’Isola di Santa Maria, nel cuore del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena, nel Sassarese.

I vigili del fuoco sono impegnati da due giorni nelle attività, con squadre a terra affiancate dai lanci d’acqua effettuati dai Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.

Il presidio dell’area è proseguito per tutta la notte, consentendo alle squadre di controllare costantemente il perimetro interessato dalle fiamme e di completare le operazioni di bonifica. L’obiettivo è stato anche quello di scongiurare il rischio di una riattivazione dei focolai.

Le attività sono dunque in via di conclusione dopo due giorni di intervento, durante i quali l’azione dei vigili del fuoco a terra è stata supportata dall’impiego dei Canadair.