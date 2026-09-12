Quindici membri dell'equipaggio della MSC Musica scenderanno dalla nave, in arrivo al porto di Cagliari, per dedicare una giornata alla pulizia del litorale del Poetto. Un'iniziativa che unisce attività di volontariato e attenzione all'ambiente e che anticipa di alcuni giorni il World Cleanup Day, la giornata internazionale dedicata alla raccolta dei rifiuti negli spazi urbani e naturali, in programma quest'anno il 20 settembre.

Non sarà però l'unico appuntamento. Un secondo intervento è previsto per il 23 settembre, sempre a Cagliari, in concomitanza con l'arrivo della MSC Splendida. Anche in questo caso saranno coinvolti volontari dell'equipaggio.

Il World Cleanup Day, promosso dall'organizzazione ambientalista estone Let's Do It World, coinvolge oltre 212 Paesi. Dal 2024 la ricorrenza fa parte del calendario ufficiale delle Nazioni Unite, dopo l'adesione di tutti i 193 Stati membri dell'Assemblea Generale. Ogni anno milioni di persone partecipano alle attività di raccolta e pulizia di spiagge, fiumi, boschi e strade, con l'obiettivo non soltanto di rimuovere i rifiuti, ma anche di richiamare l'attenzione sulla necessità di ridurne la produzione e favorire comportamenti più sostenibili.

L'iniziativa ha incassato il sostegno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che ha accolto la proposta e auspicato una partecipazione sempre più ampia da parte degli operatori del settore.

"L'iniziativa dimostra come i porti del sistema - si legge in una nota dell'Adsp - rappresentino sempre più luoghi di incontro tra le comunità marittime e il territorio che le accoglie, capaci di generare valore condiviso anche attraverso gesti concreti come quelli della cura dell'ambiente. Obiettivo dell'AdSP è che altre compagnie del comparto crocieristico, e non solo, possano aderire all'iniziativa e riproporla, in maniera analoga, in tutti i porti della circoscrizione".