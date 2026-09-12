Era sottoposto alla detenzione domiciliare in una comunità di recupero della provincia di Cagliari, ma si sarebbe allontanato dalla struttura violando le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Per questo motivo un 25enne, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace con l'accusa di evasione.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione del 118, che aveva richiesto il supporto dei militari per la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, ritenuto verosimilmente riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Durante gli accertamenti i Carabinieri hanno identificato il giovane e verificato la sua posizione. È così emerso che il 25enne avrebbe dovuto trovarsi all'interno della comunità presso cui era sottoposto alla detenzione domiciliare, dalla quale invece si era allontanato senza autorizzazione.

Una volta accertata la violazione delle prescrizioni, i militari lo hanno arrestato con l'ipotesi di reato di evasione.