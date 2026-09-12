Si è presentata alla porta di casa della vittima con il pretesto di essere una persona incaricata dall'autorità giudiziaria, ma dietro la messinscena c'era una truffa studiata per convincere un'anziana a consegnare denaro e preziosi. La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 42 anni, ritenuta coinvolta, insieme ad altri soggetti, in un'estorsione pluriaggravata ai danni di una residente a Quartu Sant'Elena.

Il raggiro era partito da una telefonata. Dall'altra parte della cornetta un uomo si era qualificato come carabiniere e aveva raccontato alla donna una storia costruita per allarmarla: la sua automobile sarebbe stata utilizzata da quattro rapinatori per compiere un grave colpo a Cagliari, attraverso una targa clonata identica a quella della sua vettura.

Una situazione che, secondo il falso militare, avrebbe potuto avere conseguenze giudiziarie per l'anziana. È stato così che, facendo leva sulla paura, l'uomo l'ha convinta della necessità di mettere a disposizione denaro e gioielli custoditi nell'abitazione per consentire alcuni accertamenti.

Poco dopo si è presentato a casa un secondo uomo, qualificatosi come un incaricato del Tribunale. La vittima, seguendo le istruzioni ricevute al telefono, gli ha consegnato circa 10 mila euro in contanti e numerosi gioielli. Soltanto dopo che il sedicente incaricato si era allontanato, la donna ha compreso di essere stata raggirata e ha fatto scattare l'allarme.

A quel punto sono entrati in azione gli investigatori della sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Cagliari, che hanno ricostruito gli spostamenti delle persone coinvolte e individuato una possibile base logistica in una struttura ricettiva del centro cittadino.

Proprio nei pressi della struttura gli agenti hanno rintracciato la 42enne. La perquisizione personale e quella della camera a sua disposizione hanno permesso di recuperare l'intero bottino, successivamente restituito alla vittima.

La donna è stata arrestata e si trova ora nel carcere di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria.