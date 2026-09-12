Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in una rivendita di bombole di GPL in via Capo d’Orso, a Palau. L’allarme è scattato intorno alle 23:30, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena.

La squadra ha raggiunto l’area con due autopompe, avviando immediatamente le operazioni di spegnimento. Il lavoro dei soccorritori è proseguito per diverse ore, fino a quando le fiamme sono state completamente domate.

Il rogo ha provocato ingenti danni alla rivendita, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere l’incendio e soprattutto di impedirne la propagazione agli edifici circostanti.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio, attualmente in fase di accertamento. Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’origine del rogo.