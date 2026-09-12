Un controllo stradale ha portato alla denuncia per un 20enne originario di un paese vicino a Gonnosfanadiga, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane è stato fermato nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo una strada periferica di accesso al paese.

Al momento della verifica, secondo quanto riferito, i militari hanno accertato che il 20enne si trovava alla guida della propria auto nonostante la patente fosse sospesa.

Gli accertamenti hanno fatto emergere anche un'altra irregolarità. Durante il controllo, infatti, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di alcuni coltelli il cui porto è vietato.

Per il 20enne è quindi scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione abusiva di armi o munizioni e per guida senza patente perché sospesa.

L'intervento rientra nei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dall'Arma per prevenire comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza della circolazione e della collettività.