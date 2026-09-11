Ancora fiamme e tanta paura sull'isola di Santa Maria, nell'Arcipelago di La Maddalena, in località C. Bertolioni. Dopo una notte di presidio e monitoraggio, la riaccensione del vasto incendio che ieri, giovedì 10 settembre 2026, ha devastato la zona, ha reso necessario un nuovo intervento dei mezzi aerei.

Il Corpo Forestale ha iniziato le operazioni di bonifica all'alba di oggi, venerdì 11 settembre. Le attività aeree sono gestite dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di La Maddalena, con il supporto dell'elicottero Super Puma dalla base di Fenosu e di due elicotteri leggeri provenienti dalle basi di Anela e Farcana.

A causa della riaccensione delle fiamme si è resa necessaria anche la richiesta di concorso aereo, con il conseguente invio di due Canadair di stanza presso l'aeroporto di Olbia.

Proseguono quindi le operazioni per contenere il fronte dell'incendio e procedere alla bonifica dell'area interessata dal rogo, sviluppatosi in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da una fitta vegetazione mediterranea.

L'incendio aveva richiesto ieri sera un importante dispiegamento di uomini e mezzi, con l'intervento dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Protezione Civile, della Guardia di Finanza e dei barracelli, oltre al supporto della Guardia Costiera. Le operazioni erano state rese particolarmente complesse dalla conformazione dell'isola e dall'assenza di collegamenti stradali e vie di accesso terrestri.

Nella zona sono presenti una decina di abitazioni. La situazione resta sotto costante monitoraggio mentre proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica.