Nel corso della mattinata di ieri, presso il Liceo Scientifico Giovanni Spano di Sassari, i Carabinieri hanno tenuto un incontro formativo volto a promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni. L’iniziativa è stata organizzata grazie alla proficua collaborazione offerta dalla Dirigente scolastica, dottoressa Maria Letizia Fadda, e dalla professoressa Margherita Sole Fadda, Referente per la Legalità dell'istituto.

All’evento hanno partecipato oltre 100 studenti, frequentatori delle classi dalla prima alla quinta, i quali hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con le diverse articolazioni dell’Arma. All’incontro hanno presenziato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari, Colonnello Antonio Maione, il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, Capitano Antonio Onida, un equipaggio della Sezione Radiomobile, gli Artificieri dell’Arma e gli addetti alla Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo.

L’attività rientra nelle più ampie iniziative promosse dai Carabinieri e dalle Forze dell’Ordine volte a garantire la sicurezza della comunità e la tutela dei cittadini, testimoniando in particolare la vicinanza delle Istituzioni ai più giovani.

Nel corso dell’incontro sono stati descritti in modo concreto i compiti, l’organizzazione e il funzionamento dell’Arma come presidio di legalità e basilare avamposto di assistenza e supporto ai cittadini.

Durante la mattinata sono state illustrate le attività finalizzate alla prevenzione dei reati e a garantire la sicurezza stradale, anche attraverso la dimostrazione pratica del funzionamento dell’alcol test. In tale contesto, sono stati approfonditi i rischi derivanti dall’abuso delle sostanze alcoliche e dall’utilizzo degli stupefacenti, tematica ritenuta di primaria importanza per tutelare la salute dei ragazzi.

Grande interesse ha poi suscitato la simulazione di un caso reale riguardante il sopralluogo e il repertamento sulla scena del crimine, curata dagli specialisti della Sezione Rilievi. Successivamente, gli Artificieri hanno illustrato i pericoli connessi al maneggio degli artifizi pirotecnici e mostrato l’impiego operativo del robot Tigr durante l’ispezione di un pacco sospetto.

In conclusione, è stato proiettato un video promozionale dell’Arma dei Carabinieri, fornendo ai giovani studenti dettagliate informazioni inerenti alle modalità di arruolamento e relativamente alle diverse prospettive di carriera offerte dall’Istituzione.

L'incontro ha rappresentato un ulteriore passo verso la promozione della vicinanza delle Istituzione ai più giovani, mettendo in evidenza l’importanza del ruolo svolto dai Carabinieri nel garantire la sicurezza e il vivere sereno delle comunità.