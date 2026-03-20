Un esercizio commerciale chiuso e il titolare segnalato all’Autorità giudiziaria. È il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri a Villacidro, con il supporto del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

I controlli sono stati eseguiti il 19 marzo nell’ambito di un servizio coordinato della Compagnia di Villacidro, finalizzato alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante le verifiche, che hanno interessato diverse attività del territorio, i militari hanno concentrato l’attenzione su un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande gestito da un residente nella provincia.

Dagli accertamenti, come riferito dall'Arma, sono emerse presunte irregolarità ritenute rilevanti, legate al mancato rispetto della normativa di settore, a violazioni di natura amministrativa e al mancato adempimento di obblighi tecnici.

Al termine delle verifiche, il titolare è stato segnalato all’Autorità giudiziaria. Contestualmente è stata disposta la chiusura dell’attività per impedire il protrarsi delle presunte violazioni. Il provvedimento resterà in vigore fino al completo adeguamento alla normativa.

L’operazione rientra nei controlli svolti dai Carabinieri, anche con i reparti specializzati, per il contrasto alle irregolarità nel mondo del lavoro e per la tutela della salute pubblica.