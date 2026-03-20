Nel cuore del Goceano, tra boschi, tradizioni e antichi saperi, Foresta Burgos si prepara ad accogliere una Pasquetta diversa dal solito. “Foresta in Festa – Il Goceano delle origini” è un invito a rallentare, a riscoprire il legame con la natura e con le radici più autentiche della Sardegna, attraverso esperienze, laboratori e momenti di condivisione pensati per tutte le età. Una giornata che unisce storia, cultura e convivialità in uno dei contesti più suggestivi dell’entroterra isolano.

“L’obiettivo è offrire una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione, con un programma pensato davvero per tutte le fasce d’età. Non si tratta di un evento rivolto a un pubblico specifico, ma di un’occasione aperta a tutti: famiglie, giovani, bambini e anziani. Vogliamo che chi partecipa possa vivere un’esperienza completa, immerso nella natura, ma allo stesso tempo arricchito da attività culturali e momenti di svago – dichiara Gavino Salis, organizzatore dell’evento – Ci saranno giochi per i più piccoli, escursioni per chi cerca un po’ di avventura, laboratori didattici e artigianali per chi vuole scoprire e imparare. È un’iniziativa pensata per far riscoprire il territorio, le tradizioni e il piacere di stare insieme, offrendo a ciascuno la possibilità di trovare qualcosa di interessante e coinvolgente”.

Il programma nel dettaglio

La manifestazione “Foresta in Festa – Il Goceano delle origini”, in programma lunedì 6 aprile 2026 a Foresta Burgos, prenderà il via alle ore 10:00.

L’apertura è affidata alle attività con i cavalli nel maneggio al coperto: per tutta la giornata sarà disponibile uno spazio attrezzato per la messa in sella, dedicato a bambini e adulti che vorranno avvicinarsi per la prima volta all’equitazione, con l’assistenza di tecnici professionisti.

Alle ore 11:00 è prevista l’animazione con i gruppi di rievocazione storica a tema nuragico.

Il momento del pranzo è fissato tra le ore 12:30 e le 13:00 con la “Sagra del gusto”, che proporrà stand con piatti tipici locali sardi, con menù completi e parziali.

Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 18:00, si svolgerà la “Sagra dei laboratori artistici e artigianali”, allestita negli spazi interni ed esterni dell’ex Palazzo Direzione. Saranno attivati diversi laboratori: trasformazione del latte in formaggio, gestione dei lievitati, lavorazione del legno, incisione del sughero, disegno e pittura, lavorazione del torrone e lavorazione del cuoio.

Alle ore 16:00, nella piazzetta fronte albergo, è in programma la “Fusione e nascita di un bronzetto nuragico”, con attività di archeologia sperimentale a cura di Andrea Loddo. L’iniziativa prevede un laboratorio di archeologia nuragica, la realizzazione di bronzetti e la dimostrazione delle tecniche di produzione.

Nel corso della giornata sono previste diverse attività di intrattenimento, tra cui la visione gratuita della “Mostra galline ornamentali”, a cura della Fattoria Didattica La Fonte di Burgos e dell’associazione ASAO, e la partecipazione al “tiro al bersaglio” con l’arco nuragico sulla sagoma del cinghiale sardo impagliato, nella piazza fronte maneggio al coperto.

Spazio anche ai più piccoli con giochi per bambini e ragazzi, tra cui gonfiabili, trucca bimbi e ballon art.

Non mancheranno le musiche tradizionali sarde, curate dagli allievi della scuola dell’associazione “Su Sonette” di Burgos.

Per l’intera giornata saranno inoltre disponibili visite guidate alla Domus de Janas S’Unighedda, al villaggio nuragico Costa e alla chiesa di San Salvatore, oltre a escursioni in quad e in canoa.

Sono previste aree adibite a parcheggio per bus, camper e auto, spazi per la sosta delle persone con disabilità e strutture ricettive per il pernottamento.

Per raggiungere l’area dell’evento è possibile digitare su Google Maps “Foresta Burgos (SS)”.

Per informazioni:

Gavino Salis (349 448 7275), turismoingoceano@tiscali.it, gavinotour@tiscali.it.