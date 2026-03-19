Primo premio al Concorso Nazionale “Turismo delle Radici” per la Banda Cossu Brunetti, che nelle giornate del 14 e 15 marzo scorsi si è distinta a Roma e Frosinone per eccellenza tecnica e intensità espressiva nella rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il progetto, volto a valorizzare la musica popolare e amatoriale come veicolo di memoria e identità culturale, ha visto la banda sarda primeggiare tra le compagini nazionali, celebrando il legame tra territorio e tradizione musicale.

Un ringraziamento speciale è stato fatto al Maestro Carlo Raffaele Marcialis, la cui visione e fiducia nel gruppo hanno guidato la Banda Cossu Brunetti verso la vittoria. Dietro il trionfo si celano mesi di studio, dedizione e passione, che hanno trasformato la tecnica musicale in emozione pura, e il riconoscimento celebra non solo l’eccellenza musicale, ma anche la storia e l’identità della comunità sarda, portata con orgoglio sul podio nazionale.

Un contributo decisivo all’esibizione è arrivato dall’opera ‘Menhir’ del compositore Filippo Ledda, brano simbolo della tradizione musicale locale che ha guidato la banda verso il successo.

“Questo trionfo dimostra che la nostra identità culturale è più viva che mai – dichiarano dalla banda – e rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo di eccellenza per la nostra realtà e per la Sardegna tutta”.

Il riconoscimento della Banda Cossu Brunetti non è solo un premio, ma una celebrazione della musica come patrimonio vivo e collettivo, capace di unire passato e futuro attraverso le note e le radici della tradizione.