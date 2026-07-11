A partire dal prossimo lunedì, 13 luglio, la Asl di Sassari intensificherà il servizio di guardia medica turistica attraverso l'apertura dei centri medici ad Alghero e Platamona, insieme al potenziamento di quelli a Castelsardo e Stintino. Le consultazioni, destinate ai visitatori non residenti, saranno a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Regione Sardegna.

Il medico di servizio avrà la facoltà di prescrivere farmaci, richiedere test diagnostici e visite specialistiche, oltre a poter proporre ricoveri tramite prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale e rilasciare certificati di malattia; in caso di necessità, potrà anche recarsi presso il domicilio del paziente. Per informazioni e consulenze telefoniche, il servizio sarà accessibile chiamando il numero unico 116117.

Per condizioni gravi che richiedono cure ospedaliere specialistiche urgenti, si dovrà invece fare riferimento ai Pronto Soccorso degli ospedali di Alghero, Ozieri e Sassari.

Di seguito le sedi delle guardie mediche turistiche attive o potenziate dalla Asl di Sassari, con gli orari di apertura per il mese di luglio: • Alghero - ospedale Civile, vicino al Pronto Soccorso in via Don Minzoni, angolo via Fleming - aperto lunedì 13 e mercoledì 15, dalle 10 alle 17; venerdì 17, sabato 18 e domenica 19, dalle 10 alle 18; lunedì 20, mercoledì 22, giovedì 23, dalle 10 alle 17; venerdì 24 e sabato 25, dalle 10 alle 18; lunedì 27, martedì 28 e sabato 1 agosto, dalle 10 alle 17 • Castelsardo - via Porto Turistico 78, accanto al 118 - aperto lunedì e venerdì, dalle 10 alle 18 • Platamona - via della Torre n. 5 - località Platamona; dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18 • Stintino - Hotel Roccaruja, via Angelo Moratti: lunedì e venerdì, dalle 10 alle 18.