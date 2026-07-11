Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica situato in provincia di Catania. Al culmine di una violenta e improvvisa lite scoppiata tra due fratelli, entrambi rivenditori di pesce del luogo, uno di loro ha aggredito l'altro brandendo una mannaia da macellaio e colpendolo ripetutamente fino a ferirlo in modo mortale.

Alla base del tragico gesto, secondo le prime indiscrezioni, vi sarebbero profondi e pregressi contrasti personali e professionali mai risolti, che oggi sono degenerati in un'esplosione di violenza incontrollabile.

La vittima, dopo i primi fendenti ricevuti, avrebbe tentato disperatamente di salvarsi la vita correndo a piedi lungo la litoranea. La sua fuga è durata purtroppo pochissimi metri: l'aggressore lo ha inseguito con l'arma in pugno, raggiungendolo e sferrando i colpi di grazia che non gli hanno lasciato scampo.

Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore che è stato arrestato per omicidio volontario da carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.