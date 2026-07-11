Un uomo richiedente asilo e senza precedenti penali è fortemente sospettato di aver commesso violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne a Cagliari.

L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso mercoledì 8 luglio 2026 nel porticciolo di Marina Piccola. Il provvedimento è stato emesso dopo un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, avviata in seguito alla denuncia presentata dai familiari della giovane vittima.

Gli investigatori della III Sezione e dei Falchi della Squadra Mobile hanno ricostruito l'accaduto ascoltando diverse persone informate sui fatti e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 luglio, sospettando che il colpevole potesse essere un abituale frequentatore della zona, gli investigatori della Squadra Mobile hanno condotto un'operazione di sorveglianza che ha portato all'individuazione e all'arresto del presunto responsabile, con conseguente sequestro del cellulare.

Ulteriori elementi probatori significativi sarebbero emersi dagli accertamenti tecnico-forensi. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria fino all'udienza di convalida.