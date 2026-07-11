Prodotti per la cura della persona potenzialmente tossici, esposti tranquillamente sugli scaffali e pronti a essere acquistati da ignari clienti, sono stati individuati e ritirati dal mercato nell'hinterland cagliaritano.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, nell’ambito delle costanti e capillari attività di vigilanza mirate alla tutela della salute pubblica, hanno condotto un mirato servizio di controllo che ha interessato il territorio di Selargius. L'ispezione si inserisce all'interno di un più ampio e strutturato piano di verifiche a carattere nazionale disposto per monitorare la sicurezza delle rivendite di articoli per l'igiene, il bricolage e la casa.

Nel corso delle attività ispettive all'interno di un esercizio commerciale specializzato in prodotti per la casa e bricolage e, al termine dei minuziosi accertamenti, gli ispettori del Nucleo NAS hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria il titolare, poiché hanno riscontrato responsabilità in ordine alla messa in vendita di prodotti contenenti sostanze dannose, cancerogene e mutogene, per la salute della donna.

La merce interessata alla violazione, costituita da prodotti cosmetici e saponi profumati, è stata sottoposta a sequestro.