Avrebbe violato gli arresti domiciliari, quindi una donna di 24 anni residente nel Cagliaritano è stata arrestata dai Carabinieri di Pirri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cagliari.

La giovane, già nota alle forze dell’ordine, si trovava ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico in relazione a un precedente procedimento per reati in materia di stupefacenti.

Il provvedimento di aggravamento della misura cautelare è scaturito dagli accertamenti effettuati dai militari durante i controlli domiciliari. Le risultanze investigative e la valutazione della condotta della 24enne hanno infatti portato l’Autorità giudiziaria a ritenere non più adeguata la permanenza ai domiciliari, disponendo la custodia cautelare in carcere.

Ultimate le formalità di rito, la donna è stata trasferita nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Come precisano i carabinieri, l’intervento rientra nelle ordinarie attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle misure cautelari, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica.