Ennesima giornata d'inferno sul fronte incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale è stato impegnato a domare e spegnere due roghi divampati durante la mattinata di oggi, sabato 11 luglio 2026, in provincia di Oristano.

Il primo incendio è scoppiato nelle campagne del comune di Narbolia, in località Su Zippiri. Sul posto è arrivato inizialmente un elicottero decollato dalla base di Fenosu. A coordinare le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Oristano.

Il secondo incendio è scoppiato nelle campagne del comune di Morgongiori, in località Is Benas. Per contenere le fiamme sono intervenuti due elicotteri: il Super Puma della base elicotteristica di Fenosu e un altro velivolo proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni sono coordinate dal Dos della Stazione Forestale di Ales.

Considerata la gravità della situazione, sono stati chiamati a operare ulteriori due elicotteri della flotta regionale, provenienti dalle basi elicotteristiche di Fenosu e Iglesias. É stato chiesto anche l'intervento di un Canadair, CAN 12.