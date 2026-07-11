Si è laureato con il massimo dei voti, 110 e lode, in Scienze e tecniche psicologiche all'Università di Cagliari uno studente venezuelano originario di Maracay.

Enrique Alejandro Meléndez Acevedo ha scelto la Sardegna per cominciare una nuova vita dopo aver lasciato la sua città nel 2022, a causa della crisi economica, sociale e politica in cui è sprofondato il suo Paese, e nei giorni scorsi ha conseguito una laurea triennale discutendo nel campus di Sa Ducessa una tesi dal titolo "I processi di influenza sociale nella costruzione dell'identità: il ruolo delle norme sociali e religiose", davanti alla commissione presieduta dalla relatrice Cristina Cabras.

In collegamento dagli Stati Uniti e dal Venezuela, la madre Ana Acevedo, il fratello e i parenti hanno assistito alla discussione. Presenti in aula lo staff del Servizio per l'inclusione e l'apprendimento (Sia) dell'ateneo, colleghi, colleghe e amici che in questi anni hanno sostenuto e accompagnato il giovane.

"Ho scelto questo percorso accademico con la volontà di fare qualcosa per le persone che si trovano a disagio, anzitutto i giovani che non trovano una strada, per dare loro gli strumenti per migliorare e trovare il proprio benessere - ha detto il neo laureato al termine della cerimonia -. Questo è solo l'inizio di un percorso di formazione, di preparazione e di crescita umana. E sono grato di averlo compiuto a Cagliari e in UniCa, dove ho trovato una famiglia e mi sono sentito a casa".