Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari ha ricevuto il 13 ottobre la visita del Prefetto Carla Di Quattro e del Comandante Regionale Sardegna delle Fiamme Gialle, il Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, che ha assunto l’incarico lo scorso settembre.

La prima visita si è svolta nella caserma “Finanziere Giovanni Gavino Tolis”, Medaglia d’Oro al Merito Civile, dove il Prefetto è stato accolto dal Comandante Provinciale, il Colonnello Marco Sebastiani, con gli onori di rito. Nel corso dell’incontro, Di Quattro ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio nel territorio provinciale.

Il Colonnello Sebastiani ha illustrato l’organizzazione dei presidi della Guardia di Finanza nell’area sassarese, soffermandosi sulle principali attività istituzionali del Corpo a tutela della legalità economico-finanziaria. Un ambito considerato fondamentale per sostenere la crescita, lo sviluppo e il benessere del Paese.

Il Prefetto ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalle Fiamme Gialle, evidenziando il valore del servizio a favore della collettività e la collaborazione con le altre Forze di polizia. A nome dei militari della provincia, il Comandante Provinciale ha ringraziato l’Autorità prefettizia, ribadendo l’impegno del Corpo al fianco delle istituzioni e della comunità locale.

Nella stessa giornata, il Generale Cardone ha fatto visita al Comando Provinciale, accolto dal Colonnello Sebastiani. Nel corso della sua permanenza a Sassari, il Comandante Regionale ha incontrato il Prefetto Di Quattro, il Questore Filiberto Mastrapasqua, il Procuratore di Sassari Armando Mammone e il sindaco Giuseppe Mascia.

I colloqui hanno rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra le istituzioni nella tutela della legalità e della sicurezza sul territorio.

La visita è proseguita con un briefing operativo insieme ai comandanti dei Reparti dipendenti, dedicato alle attività svolte in provincia e ai principali settori d’intervento della Guardia di Finanza sassarese. Il Generale Cardone ha poi incontrato il personale in servizio nei Reparti della sede, rivolgendo ai militari un saluto e ringraziandoli per l’impegno quotidiano nel contrasto all’evasione fiscale, alla criminalità economico-finanziaria e agli sprechi di risorse pubbliche.