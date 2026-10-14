Il Pontefice resta ricoverato a Roma dopo l’operazione del 13 ottobre. Confermata dai medici la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Attesi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, mentre arrivano messaggi di vicinanza dalle istituzioni internazionali.

Papa Leone XIV ha trascorso senza particolari criticità la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma dopo l’intervento chirurgico al polmone destro. A riferirlo è la sala stampa della Santa Sede, che ha definito "tranquilla" la notte del Pontefice e annunciato che "ulteriori informazioni sulle sue condizioni saranno diffuse in giornata".

L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri, martedì 13 ottobre, e si è conclusa positivamente, senza complicanze. L’équipe medica ha proceduto all’asportazione del lobo inferiore del polmone destro attraverso una tecnica videoassistita. L’intervento è durato circa 90 minuti, mentre il Papa è rimasto in sala operatoria per circa tre ore, prima di rientrare nella propria stanza al decimo piano della struttura ospedaliera.

Il bollettino medico diffuso in serata ha inoltre confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, già sospettata sulla base degli esami effettuati prima dell’intervento. Il ricovero postoperatorio dovrebbe proseguire per circa una settimana, secondo le indicazioni diffuse alla vigilia dell’operazione.

Nel frattempo, continuano ad arrivare messaggi di sostegno da parte dei rappresentanti delle istituzioni internazionali. Tra questi, quello della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha affidato a un messaggio su X i propri auguri al Pontefice: "Desidero esprimere i miei migliori auguri al Papa dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto ieri. La sua serenità e la sua forza sono fonte di ispirazione per tutti noi. Gli auguriamo una completa e rapida guarigione".

L’attenzione resta ora rivolta al decorso postoperatorio e alle prossime comunicazioni del Vaticano, che aggiornerà sulle condizioni di salute di Leone XIV nel corso della giornata.