Educare tutte le generazioni di ogni età alla cultura della prevenzione e dell'autoprotezione. È questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa dal Comune di Sassari per il 16 ottobre in piazza d’Italia, in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione con la giornata internazionale per la Riduzione del Rischio di Disastri (promossa dall'Onu per il 13 ottobre).

L'appuntamento è fissato per venerdì, dalle 9:30 alle 13, nel cuore cittadino, che per l'occasione si trasformerà in uno spazio aperto di incontro, apprendimento e confronto. La Protezione Civile comunale, insieme alle associazioni di volontariato Misericordia, Sassari Soccorso, New Life e alla Compagnia Barracellare, accoglierà la cittadinanza e le scolaresche.

L'iniziativa vede il coinvolgimento attivo degli istituti comprensivi, delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Per studenti e studentesse sono stati ideati percorsi educativi interattivi e materiali didattici dedicati, pensati per spiegare in modo dinamico e comprensibile come comportarsi di fronte ad alluvioni, incendi e rischi idrogeologici. «Informare i giovani fin da piccoli significa gettare le basi per una vera cultura della sicurezza: conoscere le criticità del proprio territorio e i segnali di pericolo è il primo passo per fare la differenza in caso di emergenza» spiegano i responsabili della Protezione Civile comunale.

La giornata è rivolta a tutta la popolazione poiché la sicurezza è una responsabilità condivisa. Attraverso dimostrazioni pratiche, percorsi multimediali e materiale informativo, gli operatori faranno conoscere il piano comunale di Protezione Civile e illustreranno le buone pratiche di autoprotezione da adottare nelle diverse situazioni di rischio. Inoltre, in piazza saranno esposti i mezzi e le attrezzature operative impiegati quotidianamente da volontari e professionisti che, 24 ore su 24, lavorano per la tutela della collettività.

Tragitti esperienziali ed elementi visivi serviranno ad accrescere la consapevolezza dei rischi e a migliorare la capacità di risposta di ognuno di noi, riducendo al minimo le conseguenze delle emergenze. Una cittadinanza preparata è il motore principale di una comunità resiliente. Un appuntamento aperto a tutti per scoprire da vicino il mondo della Protezione Civile e imparare, insieme, a proteggere se stessi e gli altri.