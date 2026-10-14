Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Cagliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nel capoluogo e la permanenza in casa durante le ore notturne.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi in piazza Medaglia Miracolosa, dove una pattuglia della Squadra Volante della Questura, impegnata nei controlli sul territorio, ha notato il 49enne mentre accelerava il passo alla vista degli agenti, presumibilmente per evitare un controllo.

Durante la perquisizione personale, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di circa 110 grammi di hashish e 60 euro in contanti, custoditi all’interno della giacca. Gli accertamenti sono quindi proseguiti nella sua abitazione, dove, secondo quanto riferito dalla Polizia, il 49enne avrebbe assunto un atteggiamento ostile, rivolgendo minacce e ingiurie agli operatori e opponendo resistenza.

All’interno dell’appartamento gli agenti avrebbero sequestrato altri 6 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato. Il provvedimento è stato successivamente sottoposto alla valutazione del Gip, che ha convalidato l’arresto disponendo le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Cagliari e della permanenza nell’abitazione nelle ore notturne.